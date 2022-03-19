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США: МЛС 2022

2022
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
Конец матча

Стадион:
Орландо Сити
0'
0:1
9' Гол
Торрес Факундо
44' Желтая карточка
Тейшейра Руан
70' Желтая карточка
Моутинью Жоау
90' Желтая карточка
Cesar Araujo
90'+6
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
20
Депай
Ник
44
Эдвардс
Рахим
10
Коста
Дуглас
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
7
Васкес
Виктор
II
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
5
Cesar
Araujo
11
Урсо
Жуниор
17
Торрес
Факундо
10
Перейра
Маурисио
8
Мендес
Джегсон
9
Кара
Эркан
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
0:1
М
4:3
М
2:1
М
4:2
М
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 2 0.5
Коста Дуглас 1 0.25
Альварес Эфраин 1 0.25
Эдвардс Рахим 0 0
Равелсон Райан 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Факундо 1 0.25
Пато Алешандре 1 0.25
Урсо Жуниор 1 0.25
Мишель Бенжи 1 0.25
Перейра Маурисио 0 0
Кара Эркан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Дуглас 1 0
Кулибали Сега 1 0
Депай Ник 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 2 1
Cesar Araujo 3 0
Моутинью Жоау 2 0
Карлос Антонио 1 0
Урсо Жуниор 1 0
Гальесе Педро 1 0
Тейшейра Руан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 4 3 1 0 7 - 2 10
2. Чикаго Файр 1:0 4 2 2 0 3 - 0 8
3. Коламбус Кру 3 2 1 0 9 - 4 7
4. Орландо Сити 4 2 1 1 4 - 2 7
5. Атланта Юнайтед 4 2 1 1 8 - 8 7
6. Нью-Йорк Ред Буллз 3 2 0 1 7 - 3 6
7. Ди Си Юнайтед 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Цинциннати 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Нью-Инглэнд Революшн 3 1 1 1 5 - 5 4
10. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 4 - 4 4
11. Торонто 4 1 1 2 5 - 8 4
12. Клёб де Фут Монреаль 4 0 1 3 5 - 11 1
13. Интер Майами 4 0 1 3 2 - 10 1
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Реал Солт-Лейк 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Остин 3 2 0 1 10 - 2 6
4. Колорадо Рэпидс 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Лос-Анджелес Гэлакси 4 2 0 2 4 - 4 6
6. Портленд Тимберс 3 1 2 0 4 - 3 5
7. Миннесота Юнайтед 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Даллас 3 1 1 1 3 - 2 4
9. Хьюстон Динамо 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
11. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 4 1 0 3 2 - 6 3
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 3 0 1 2 4 - 8 1
14. Ванкувер Уайткэпс 3 0 1 2 1 - 6 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атланта Юнайтед 3 2 1 0 8 - 5 7
2. Коламбус Кру 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Филадельфия Юнион 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Чикаго Файр 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Нью-Йорк Сити 2 1 0 1 4 - 3 3
6. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Цинциннати 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Орландо Сити 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Нью-Инглэнд Революшн 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Торонто 2 1 0 1 3 - 5 3
11. Интер Майами 2 0 1 1 0 - 2 1
12. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Клёб де Фут Монреаль 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Колорадо Рэпидс 2 2 0 0 5 - 0 6
3. Даллас 2 1 1 0 3 - 1 4
4. Портленд Тимберс 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Лос-Анджелес 2 1 1 0 4 - 1 4
6. Хьюстон Динамо 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Спортинг Канзас-Сити 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Реал Солт-Лейк 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Сиэтл Саундерс 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Ванкувер Уайткэпс 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Миннесота Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2 0 1 1 4 - 6 1
14. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Филадельфия Юнион 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Чикаго Файр 1:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Орландо Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Ди Си Юнайтед 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Цинциннати 2 1 0 1 2 - 6 3
7. Нью-Инглэнд Революшн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Коламбус Кру 1 0 1 0 3 - 3 1
9. Торонто 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Нью-Йорк Сити 2 0 1 1 0 - 1 1
11. Клёб де Фут Монреаль 3 0 1 2 4 - 9 1
12. Атланта Юнайтед 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0
14. Интер Майами 2 0 0 2 2 - 8 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3 1 1 1 2 - 3 4
2. Миннесота Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Реал Солт-Лейк 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Лос-Анджелес 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Лос-Анджелес Гэлакси 2 1 0 1 3 - 3 3
6. Портленд Тимберс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сиэтл Саундерс 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Хьюстон Динамо 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Даллас 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Остин 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Колорадо Рэпидс 1 0 0 1 0 - 3 0
13. Ванкувер Уайткэпс 2 0 0 2 1 - 6 0
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Тейшейра Руан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Факундо Торрес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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