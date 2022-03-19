США: МЛС 2022
0:1
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
0:1
9' ГолТоррес Факундо
44' Желтая карточкаТейшейра Руан
70' Желтая карточкаМоутинью Жоау
90' Желтая карточкаCesar Araujo
Ход матча
9'
0:1
44'
70'
90'
20
Депай
Ник
10
Коста
Дуглас
14
Чичарито
11
Урсо
Жуниор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Орландо Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|2
|0.5
|Коста Дуглас
|1
|0.25
|Альварес Эфраин
|1
|0.25
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Факундо
|1
|0.25
|Пато Алешандре
|1
|0.25
|Урсо Жуниор
|1
|0.25
|Мишель Бенжи
|1
|0.25
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Кара Эркан
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Дуглас
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Депай Ник
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|2
|1
|Cesar Araujo
|3
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Урсо Жуниор
|1
|0
|Гальесе Педро
|1
|0
|Тейшейра Руан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3
Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Орландо Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 2:1 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 3:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Нэшвилл - Орландо Сити 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|Чикаго Файр
|1:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|3.
|Коламбус Кру
|3
|2
|1
|0
|9 - 4
|7
|4.
|Орландо Сити
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|8 - 8
|7
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|Ди Си Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Цинциннати
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|11.
|Торонто
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|12.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|13.
|Интер Майами
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Реал Солт-Лейк
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Остин
|3
|2
|0
|1
|10 - 2
|6
|4.
|Колорадо Рэпидс
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Миннесота Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Даллас
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|11.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|7
|2.
|Коламбус Кру
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Филадельфия Юнион
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Чикаго Файр
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Нью-Йорк Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|6.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|Орландо Сити
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Торонто
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Интер Майами
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Клёб де Фут Монреаль
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Колорадо Рэпидс
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|Даллас
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|Портленд Тимберс
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Лос-Анджелес
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Хьюстон Динамо
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Реал Солт-Лейк
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Миннесота Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2
|0
|1
|1
|4 - 6
|1
|14.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Филадельфия Юнион
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Чикаго Файр
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Орландо Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Ди Си Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Цинциннати
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Коламбус Кру
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|9.
|Торонто
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Нью-Йорк Сити
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|11.
|Клёб де Фут Монреаль
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|12.
|Атланта Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|14.
|Интер Майами
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|2.
|Миннесота Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Реал Солт-Лейк
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|Портленд Тимберс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сиэтл Саундерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Хьюстон Динамо
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Даллас
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Остин
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Колорадо Рэпидс
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0