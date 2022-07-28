Стадион: Стадион Болгарской Армии
4:0
Конец матча
0'
1:0
31' ГолМатей Юрген
33' Желтая карточкаЯга Амос
44' Желтая карточкаБауренски Йоан
44' Желтая карточкаЭмини Сефер
55' Желтая карточкаFahrudin Durdevic
2:0
61' ГолЙомов Георгий
75' Желтая карточкаStefan Lazarevic
3:0
78' ГолLazar Tufegdzic
4:0
87' ГолНазон Даккенс
90'+3
Ход матча
31'
1:0
33'
44'
44'
61'
2:0
74'
75'
78'
3:0
87'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
19
Турицов
Иван
13
Минков
Галин
21
Яга
Амос
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Минков ГалинЗащитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дончев АсенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вион ТибоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Jhon MenaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Stefan Tasev
-
-
24 Adama Samake
-
22 Agan Abazi
-
-
Главный тренер: Mite Mitev
История личных встреч
ЦСКА София
Македония Джёрче Петров
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
9 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
9 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lazar Tufegdzic
|1
|0.5
|Матей Юрген
|1
|0.5
|Назон Даккенс
|1
|0.5
|Йомов Георгий
|1
|0.5
|Гарсез Маурисио
|0
|0
Македония Джёрче Петров
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яга Амос
|1
|0
|Жеферсон Телес
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Бауренски Йоан
|1
|0
Македония Джёрче Петров
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matheus Lemos
|1
|1
|Fahrudin Durdevic
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Stefan Lazarevic
|1
|0
|Adama Samake
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА София
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЦСКА София - Черно Море 1:0 Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0
ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Царско Село 0:0 Левски София - ЦСКА София 0:0
Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Македония Джёрче Петров - Поли Яссы 1:1 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2
Македония Джёрче Петров - КФ Лапи 1:1 Македония Джёрче Петров - Силекс 0:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:3 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 1:0 Македония Джёрче Петров - Брегалница 1:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Пелистер 2:0 Борец - Македония Джёрче Петров 0:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 1:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 1:3 Македония Джёрче Петров - Брегалница 2:1 Ренова - Македония Джёрче Петров 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ЦСКА София 4:0 Македония Джёрче Петров
Исход игры
ЦСКА София
96.6% (112)
Ничья
1.7% (2)
Македония Джёрче Петров
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (32)
Меньше
71.93% (82)
Обе команды забьют
Да
27.19% (31)
Нет
72.81% (83)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА София
37.1% (43)
1:0 ЦСКА София
31% (36)
2:1 ЦСКА София
19.8% (23)
3:1 ЦСКА София
4.3% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!