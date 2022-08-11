Стадион: Таллахт
0:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолГарсез Маурисио
15' Желтая карточкаЙомов Георгий
27' Желтая карточкаМатей Юрген
56' Желтая карточкаГривости Том
59' Желтая карточкаЯга Амос
74' Желтая карточкаStanislav Shopov
75' Желтая карточкаАтакайи Серж
80' Желтая карточкаHarry Brockbank
0:2
82' ПенальтиТурицов Иван
88' Желтая карточкаТурицов Иван
89' Желтая карточкаОволаби Тунде
90' Желтая карточкаКох Менно
90' Красная карточкаДе Нойер Брадлей
90' Красная карточкаО'Райли Адам
90'+6
Ход матча
12'
0:1
15'
27'
56'
59'
74'
75'
80'
82'
0:2
88'
89'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
16
О'Райли
Адам
15
Кинг
Билли
9
Дойл
Ойн
19
Турицов
Иван
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 О'Райли АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Кинг БиллиПолузащитник
-
9 Дойл ОйнНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Ross Fay
-
-
22 Sam Curtis
-
-
-
Главный тренер: Timothy Clancy
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Вион ТибоПолузащитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Божев АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Минков ГалинЗащитник
-
16 Дончев АсенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sasa Ilic
История личных встреч
Сент-Патрикс
ЦСКА София
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
23 матча
4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
60.9%
39.1%
0 побед 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
4.3%
34.8%
60.9%
1 победа 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форрестер Крис
|1
|0.25
|Атакайи Серж
|1
|0.25
|Дойл Ойн
|0
|0
ЦСКА София
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lazar Tufegdzic
|1
|0.25
|Гарсез Маурисио
|1
|0.25
|Матей Юрген
|1
|0.25
|Назон Даккенс
|1
|0.25
|Йомов Георгий
|1
|0.25
|Турицов Иван
|1 (1)
|0.25
|Вион Тибо
|0
|0
Карточки
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|О'Райли Адам
|1
|1
|Форрестер Крис
|2
|0
|Harry Brockbank
|2
|0
|Гривости Том
|2
|0
|Mark Doyle
|0
|1
|Атакайи Серж
|1
|0
|Коттер Барри
|1
|0
|Jamie Lennon
|1
|0
|Бреслин Энтони
|1
|0
|Оволаби Тунде
|1
|0
ЦСКА София
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яга Амос
|2
|0
|Йомов Георгий
|2
|0
|Де Нойер Брадлей
|0
|1
|Матей Юрген
|1
|0
|Кох Менно
|1
|0
|Жеферсон Телес
|1
|0
|Махмутович Энес
|1
|0
|Stanislav Shopov
|1
|0
|Турицов Иван
|1
|0
|Бауренски Йоан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Патрикс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ЦСКА София - Сент-Патрикс 0:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 2:3 Мура - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Мура 1:1
Сент-Патрикс - Дандолк 1:1 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0
ЦСКА София
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА София - Сент-Патрикс 0:1 ЦСКА София - Берое 5:1 ЦСКА София - Македония Джёрче Петров 4:0 ЦСКА София - Черно Море 1:0
Македония Джёрче Петров - ЦСКА София 0:0 Локомотив София - ЦСКА София 1:1 ЦСКА София - Арда Карджали 3:0 ЦСКА София - Своге 2:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Ред Булл Зальцбург - ЦСКА София 2:1 Черно Море - ЦСКА София 0:0 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 ЦСКА София - Левски София 0:1 ЦСКА София - Славия София 3:1 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 ЦСКА София - Славия София 0:2 ЦСКА София - Левски София 0:0 Славия София - ЦСКА София 0:2 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА София - Берое 1:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Сент-Патрикс 0:2 ЦСКА София
Исход игры
Сент-Патрикс
19.2% (23)
Ничья
33.3% (40)
ЦСКА София
47.5% (57)
Тотал 2.5
Больше
39.32% (46)
Меньше
60.68% (71)
Обе команды забьют
Да
69.23% (81)
Нет
30.77% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (36)
1:2 ЦСКА София
26.7% (32)
0:1 ЦСКА София
12.5% (15)
2:1 Сент-Патрикс
9.2% (11)
1:0 Сент-Патрикс
7.5% (9)
0:2 ЦСКА София
4.2% (5)
2:0 Сент-Патрикс
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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