Стадион: Виктория (Гибралтар)
2:1
Конец матча
Ход матча
44'
1:0
48'
2:0
63'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсайт Джордан
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мэгпайс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Линкольн - Мэгпайс 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4 Европа - Мэгпайс 3:1
Мэгпайс - Монс Кальпе 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Европа 1:1 Монс Кальпе - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:2 Мэгпайс - Манчестер-62 4:0 Линкольн - Мэгпайс 5:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 1:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 2:3 Лайонз Гибралтар - Мэгпайс 2:3 Мэгпайс - Линкс 0:1 Европа - Мэгпайс 3:1
Крузейдерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Ларн 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3
Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0 Ларн - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Гленавон 0:1 Портадаун - Крузейдерс 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Мэгпайс 2:1 Крузейдерс
Исход игры
Мэгпайс
14.6% (15)
Ничья
29.1% (30)
Крузейдерс
56.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (32)
Меньше
68.63% (70)
Обе команды забьют
Да
50.98% (52)
Нет
49.02% (50)
Популярный счёт
0:1 Крузейдерс
23.3% (24)
1:1 Ничья
20.4% (21)
1:2 Крузейдерс
14.6% (15)
0:2 Крузейдерс
11.7% (12)
2:1 Мэгпайс
6.8% (7)
1:0 Мэгпайс
5.8% (6)
0:0 Ничья
4.9% (5)
2:2 Ничья
3.9% (4)
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