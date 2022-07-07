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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мэгпайс
2:1
Конец матча
Крузейдерс
0'
1:0
44' Гол
Dan Bent
2:0
48' Гол
Pibe II
2:1
63' Гол
Форсайт Джордан
90'+7

Ход матча

44'
Dan Bent
1:0
48'
Pibe II
2:0
63'
2:1
Форсайт Джордан
Прогнозы 103
Мэгпайс 14.6% (15)
X 29.1% (30)
Крузейдерс 56.3% (58)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Бомбардиры внутри турнира

Мэгпайс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pibe II 1 1
Dan Bent 1 1
Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсайт Джордан 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мэгпайс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Линкольн - Мэгпайс 2:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 2:4 Европа - Мэгпайс 3:1
Мэгпайс - Монс Кальпе 1:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Мэгпайс 1:0 Мэгпайс - Европа 1:1 Монс Кальпе - Мэгпайс 0:3 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:2 Мэгпайс - Манчестер-62 4:0 Линкольн - Мэгпайс 5:0 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Монс Кальпе - Мэгпайс 1:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 2:3 Лайонз Гибралтар - Мэгпайс 2:3 Мэгпайс - Линкс 0:1 Европа - Мэгпайс 3:1
Крузейдерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Ларн 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3
Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0 Ларн - Крузейдерс 1:2 Крузейдерс - Гленавон 0:1 Портадаун - Крузейдерс 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Кумбес Джеймс получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Jarlath O'Rourke получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Dan Bent бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Бернс Билли получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      30'
      Ли Кумбис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Мэгпайс 14.6% (15)
    X 29.1% (30)
    Крузейдерс 56.3% (58)
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    Где смотреть матч Мэгпайс 2:1 Крузейдерс онлайн

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    Прогнозы на матч Мэгпайс 2:1 Крузейдерс

    Исход игры
    Мэгпайс
    14.6% (15)
    Ничья
    29.1% (30)
    Крузейдерс
    56.3% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.37% (32)
    Меньше
    68.63% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    50.98% (52)
    Нет
    49.02% (50)
    Популярный счёт
    0:1 Крузейдерс
    23.3% (24)
    1:1 Ничья
    20.4% (21)
    1:2 Крузейдерс
    14.6% (15)
    0:2 Крузейдерс
    11.7% (12)
    2:1 Мэгпайс
    6.8% (7)
    1:0 Мэгпайс
    5.8% (6)
    0:0 Ничья
    4.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.9% (4)
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