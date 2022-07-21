Стадион: Гундадалур
0'
24' Желтая карточкаЯкобсен Бриан
29' Желтая карточкаСемприни Алессандро II
0:0
30' Не забитый пенальтиЭгильссон Магнус
50' Желтая карточкаНильсен Бьярки
53' Желтая карточкаAdam Adami Martins
76' Желтая карточкаПецци Энрико
78' Желтая карточкаЙохансен Андрасс
1:0
84' ГолЙохансен Андрасс
89' Желтая карточкаEros Grani
89' Желтая карточкаНаттестад Сонни
90' Желтая карточкаThomas Rastelli
90'+7
Ход матча
24'
30'
0:0
50'
76'
78'
84'
1:0
89'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 1
-
10 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
15
Thor
Hoeholt
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Thor HoeholtЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Хейгор СонниВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Massimo GohНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
17 Mario Ferri
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andy Selva
Бомбардиры внутри турнира
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгильссон Магнус
|3 (2)
|1
|Йохансен Андрасс
|1
|0.33
Тре Фьори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bojan Gjurchinoski
|2
|0.67
|Joel Mastroianni
|1
|0.33
|Massimo Goh
|1
|0.33
Карточки
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Магнус
|0
|1
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Йохансен Андрасс
|1
|0
|Якобсен Бриан
|1
|0
|Нильсен Бьярки
|1
|0
Тре Фьори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецци Энрико
|1
|0
|Семприни Алессандро II
|1
|0
|Eros Grani
|1
|0
|Thomas Rastelli
|1
|0
|Adam Adami Martins
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Б-36
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1 Борац Баня-Лука - Б-36 2:0 Викингур - Б-36 2:1 Вестур - Б-36 0:1
Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1 Рунавик - Б-36 1:1 Рунавик - Б-36 2:0 Б-36 - Викингур 2:0
Тре Фьори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Тре Фьори - Фола 3:1 Фола - Тре Фьори 0:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:2 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2
Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 Фаэтано - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Б-36 1:0 Тре Фьори
Исход игры
Б-36
85.4% (88)
Ничья
10.7% (11)
Тре Фьори
3.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (30)
Меньше
70.59% (72)
Обе команды забьют
Да
33.33% (34)
Нет
66.67% (68)
Популярный счёт
2:0 Б-36
35.9% (37)
1:0 Б-36
22.3% (23)
2:1 Б-36
15.5% (16)
1:1 Ничья
8.7% (9)
3:1 Б-36
6.8% (7)
3:0 Б-36
4.9% (5)
1:2 Тре Фьори
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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