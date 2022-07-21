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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Б-36
1:0
Конец матча
Тре Фьори
0'
24' Желтая карточка
Якобсен Бриан
29' Желтая карточка
Семприни Алессандро II
0:0
30' Не забитый пенальти
Эгильссон Магнус
50' Желтая карточка
Нильсен Бьярки
53' Желтая карточка
Adam Adami Martins
76' Желтая карточка
Пецци Энрико
78' Желтая карточка
Йохансен Андрасс
1:0
84' Гол
Йохансен Андрасс
89' Желтая карточка
Eros Grani
89' Желтая карточка
Наттестад Сонни
90' Желтая карточка
Thomas Rastelli
90'+7

Ход матча

24'
Якобсен Бриан
 
29'
 
Семприни Алессандро II
30'
Эгильссон Магнус
0:0
50'
Нильсен Бьярки
 
53'
 
Adam Adami Martins
72'
Хейнесен Беньямин
Эгильссон Магнус
 
76'
 
Пецци Энрико
78'
Йохансен Андрасс
 
80'
Эневольдсен Лукас
Нильсен Эли
 
80'
Кристенсен Расмус
Якобсен Бриан
 
81'
 
Joel Mastroianni
Bojan Gjurchinoski
84'
Йохансен Андрасс
1:0
88'
Самуэльсен Рагнар
Пшибыльски Михал
 
88'
Агнарссон Мартин
Агнарссон Ханнес
 
89'
 
Eros Grani
89'
Наттестад Сонни
 
90'
 
Thomas Rastelli
90'
 
Giacomo Matteoni
Мантовани Мирко

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 103
Б-36 85.4% (88)
X 10.7% (11)
Тре Фьори 3.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ламхауге
Маттиас
15
Thor
Hoeholt
22
Солхейм
Симун
26
Наттестад
Сонни
16
Эгильссон
Магнус
21
Якобсен
Бриан
20
Йохансен
Андрасс
6
Нильсен
Эли
9
Агнарссон
Ханнес
7
Нильсен
Бьярки
28
Пшибыльски
Михал
27
Семприни
Алессандро
II
16
Umberto
De
Lucia
6
Пецци
Энрико
3
Eros
Grani
13
Мантовани
Мирко
23
Pasquale
Lo
Russo
11
Де
Фалко
Андреа
5
Adam
Adami
Martins
18
Thomas
Rastelli
14
Massimo
Goh
10
Bojan
Gjurchinoski
Б-36
4-4-2
Тре Фьори
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгильссон Магнус 3 (2) 1
Йохансен Андрасс 1 0.33
Тре Фьори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bojan Gjurchinoski 2 0.67
Joel Mastroianni 1 0.33
Massimo Goh 1 0.33

Карточки

Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Магнус 0 1
Наттестад Сонни 1 0
Йохансен Андрасс 1 0
Якобсен Бриан 1 0
Нильсен Бьярки 1 0
Тре Фьори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецци Энрико 1 0
Семприни Алессандро II 1 0
Eros Grani 1 0
Thomas Rastelli 1 0
Adam Adami Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1 Борац Баня-Лука - Б-36 2:0 Викингур - Б-36 2:1 Вестур - Б-36 0:1
Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1 Рунавик - Б-36 1:1 Рунавик - Б-36 2:0 Б-36 - Викингур 2:0
Тре Фьори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Тре Фьори - Фола 3:1 Фола - Тре Фьори 0:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:2 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2
Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 Фаэтано - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      50'
      Нильсен Бьярки получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      30'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Эгильссон Магнус пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      29'
      Семприни Алессандро II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Якобсен Бриан получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gundadalur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Б-36 85.4% (88)
    X 10.7% (11)
    Тре Фьори 3.9% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Б-36 1:0 Тре Фьори

    Исход игры
    Б-36
    85.4% (88)
    Ничья
    10.7% (11)
    Тре Фьори
    3.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.41% (30)
    Меньше
    70.59% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (34)
    Нет
    66.67% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Б-36
    35.9% (37)
    1:0 Б-36
    22.3% (23)
    2:1 Б-36
    15.5% (16)
    1:1 Ничья
    8.7% (9)
    3:1 Б-36
    6.8% (7)
    3:0 Б-36
    4.9% (5)
    1:2 Тре Фьори
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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