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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Олимпия Любляна
2:0
Итог после пенальти
2
4
Сепси

Ход матча

39'
David V
 
61'
Квесич Марио
(Нукич Мустафа)
1:0
64'
 
Домашкан Виталий
Матей Космин
64'
 
Тудорие Александру
Рондон Марио
64'
Крефл Аляж
David V
 
70'
Крефл Аляж
(Элшник Тими)
2:0
72'
 
Ниняй Бранислав
Родригес Хонатан
72'
 
Бэрбуц Кристиан
Головфка Кэтэлин
86'
Зилькич Алмедин
Педру Самуэл
 
86'
Црномаркович Джордже
Mateo Karamatic
 
89'
Крефл Аляж
 
91'
Ivan Lagundzic
Ласицкас Юстас
 
97'
Пиль Марин
Pascal Estrada
 
100'
 
Чоботарю Денис
Димитров Радослав
100'
 
Rares Ispas
Думитреску Андрес
118'
Пртайин Иван
Квесич Марио
 
120'
Нукич Мустафа
 
121'
Нукич Мустафа
2:0
121'
2:1
Митря Богдан
121'
Црномаркович Джордже
3:1
121'
3:2
Тудорие Александру
121'
Зилькич Алмедин
4:2
121'
4:3
Домашкан Виталий
121'
Пртайин Иван
4:3
121'
4:4
Георге Ион
Пен
2:4

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 112
Олимпия Любляна 69.6% (78)
X 25% (28)
Сепси 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
69
Видовшек
Матевж
3
David
V
14
Ратник
Марцел
6
Mateo
Karamatic
8
Ласицкас
Юстас
34
Agustin
Doffo
2
Pascal
Estrada
10
Элшник
Тими
11
Педру
Самуэл
9
Нукич
Мустафа
18
Квесич
Марио
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
20
Думитреску
Андрес
13
Матей
Космин
6
Паун
Николае
8
Георге
Ион
5
Родригес
Хонатан
II
99
Рондон
Марио
90
Головфка
Кэтэлин
Олимпия Любляна
4-3-3
Сепси
4-3-3

История личных встреч

Олимпия Любляна
Сепси

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милович Горан 2 0.5
Квесич Марио 1 0.25
Крефл Аляж 1 0.25
Agustin Doffo 1 0.25
Сешлар Свит 1 0.25
Нукич Мустафа 0 0
Элшник Тими 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 1 0.5
Паун Николае 1 0.5
Тудорие Александру 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
David V 2 0
Сешлар Свит 0 1
Квесич Марио 1 0
Крефл Аляж 1 0
Нукич Мустафа 1 0
Пиль Марин 1 0
Видовшек Матевж 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

8
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
50%
76-90
1
13%
0
0%
91-120

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Табор Сежана - Олимпия Любляна 0:1 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Олимпия Любляна - Мура 2:0 Дифферданж - Олимпия Любляна 1:2
Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Олимпия Любляна - Шибеник 0:0 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0
Сепси
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сепси - Арджеш 4:0 Сепси - Олимпия Любляна 3:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2
Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4 Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • 97'
    Pascal Estrada уходит с поля. Пиль Марин выходит вместо него
  • 91'
    Ласицкас Юстас уходит с поля. Ivan Lagundzic выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Давиж Суалехе получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Олимпия Любляна 69.6% (78)
    X 25% (28)
    Сепси 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 2:0 Сепси

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    69.6% (78)
    Ничья
    25% (28)
    Сепси
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.09% (32)
    Меньше
    70.91% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    43.64% (48)
    Нет
    56.36% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Олимпия Любляна
    24.1% (27)
    2:0 Олимпия Любляна
    21.4% (24)
    2:1 Олимпия Любляна
    18.8% (21)
    1:1 Ничья
    16.1% (18)
    0:0 Ничья
    5.4% (6)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    0:1 Сепси
    2.7% (3)
    3:2 Олимпия Любляна
    1.8% (2)
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