Стадион: Municipal de Barcelos
4:0
Конец матча
0'
1:0
16' Гол в свои воротаМузинга Нгонда
2:0
22' ГолВильодрес Кевин
22' Желтая карточкаДуланто Густаво
40' Желтая карточкаКарраса Моура
3:0
45' ГолФрансиско Мартинес
47' Желтая карточкаКарвалью Витор
47' Желтая карточкаКендыш Юрий
60' Желтая карточкаDanilo Veiga
4:0
76' ПенальтиФрансиско Мартинес
87' Желтая карточкаМузинга Нгонда
89' Желтая карточкаВакулко Юрий
90'+4
Ход матча
16'
1:0
22'
2:0
22'
40'
45'
46'
47'
47'
60'
76'
87'
89'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 24
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
42
Эндрю
26
Рубен
Мигель
55
Гомес
Энрике
25
Тиба
Педру
20
Босельи
Хуан
16
Пуринс
Нильс
14
Бабец
Хрвое
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Босельи ХуанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
57 Буэно МатеусПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Симоэш АндреПолузащитник
-
30 Алипур АлиНападающий
-
18 Mizuki AraiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
78 Danilo Veiga
-
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Озолс РобертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кендыш ЮрийПолузащитник
-
95 РангелНападающий
-
-
-
Главный тренер: Sandro Perkovic
История личных встреч
Жил Висенте
Рига
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|2 (1)
|1
|Босельи Хуан
|1
|0.5
|Вильодрес Кевин
|1
|0.5
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Да Пенья
|3
|0.5
|Сойсало Микаэль
|2
|0.33
|Douglas Franco2
|2
|0.33
|Бабец Хрвое
|1
|0.17
|Филиппов Александр
|1
|0.17
|Marcelo Torres
|1
|0.17
|Музинга Нгонда
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Danilo Veiga
|2
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Гомес Энрике
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вакулко Юрий
|2
|0
|Дуланто Густаво
|2
|0
|Рангел
|1
|0
|Бергквист Дуг
|1
|0
|Кендыш Юрий
|1
|0
|Douglas Franco2
|1
|0
|Музинга Нгонда
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Mouhamed El Bachir Ngom
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
5
45%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1
Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рига - Метта 3:2 Рига - Жил Висенте 1:1 Рига - Ружомберок 2:1 Рига - Спартак Юрмала 2:1
Ружомберок - Рига 0:3 Рига - Супер Нова 1:0 Рига - Дерри Сити 2:0 Дерри Сити - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:0 Рига - ФК Валмиера 0:2 Рига - Ауда 1:0 Тукумс 2000 - Рига 0:1 Рига - РФШ Рига 2:0 Метта - Рига 1:4 Рига - Даугавпилс 2:0 Спартак Юрмала - Рига 0:4 Супер Нова - Рига 1:4 Рига - Лиепая 0:1 ФК Валмиера - Рига 3:0 РФШ Рига - Рига 2:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Жил Висенте 4:0 Рига
Исход игры
Жил Висенте
90.9% (110)
Ничья
6.6% (8)
Рига
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (39)
Меньше
66.67% (78)
Обе команды забьют
Да
36.75% (43)
Нет
63.25% (74)
Популярный счёт
2:0 Жил Висенте
33.1% (40)
2:1 Жил Висенте
25.6% (31)
1:0 Жил Висенте
24% (29)
1:1 Ничья
6.6% (8)
3:0 Жил Висенте
2.5% (3)
1:2 Рига
1.7% (2)
3:1 Жил Висенте
1.7% (2)
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