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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ФК Балкани
1:0
Конец матча
Шкупи
0'
2' Красная карточка
Абдула Джелил
23' Желтая карточка
Маргвелашвили Гаги
34' Желтая карточка
Таки Астрит
61' Желтая карточка
Адетуньи Сандей
1:0
69' Гол
Кореница Меритон
90'+4

Ход матча

2'
 
Абдула Джелил
23'
 
Маргвелашвили Гаги
34'
Таки Астрит
 
61'
 
Адетуньи Сандей
65'
Потоку Арбер
Таки Астрит
 
67'
 
Трапановски Кристиан
Хамиди Валид
69'
Кореница Меритон
(Рахмани Альбион)
1:0
74'
 
Адем Али
Путита
74'
 
Байрами Мелос
Шеи Блертон
82'
 
Горгиев Пепи
Данфа Мамаду
89'
Зюба Чендрим
Кореница Меритон
 
90'
Бериша Альбин
Рахмани Альбион
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 111
ФК Балкани 76.6% (85)
X 18% (20)
Шкупи 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
77
Фрашери
Стиви
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
4
Таки
Астрит
10
Грипши
Назми
20
Куц
Эдвин
6
Эмерлаху
Линдон
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
17
Красники
Ермал
1
Наумовски
Кристиян
77
Брдаревски
Владица
5
Абдула
Джелил
4
Маргвелашвили
Гаги
3
Шеи
Блертон
80
Данфа
Мамаду
10
Альварес
Фредди
88
Путита
20
Хамиди
Валид
19
Адетуньи
Сандей
29
Сепас
Реналдо
ФК Балкани
4-3-3
Шкупи
4-3-3

История личных встреч

ФК Балкани
Шкупи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахмани Альбион 7 1.17
Кореница Меритон 4 0.67
Красники Ермал 2 0.33
Абази Леонит 2 0.33
Грипши Назми 1 0.17
Бериша Альбин 1 0.17
Тачи Арменд 0 0
Куц Эдвин 0 0
Таки Астрит 0 0
Делова Люмбардх 0 0
Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адетуньи Сандей 1 0.5

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куц Эдвин 1 0
Тачи Арменд 1 0
Кореница Меритон 1 0
Таки Астрит 1 0
Зюба Чендрим 1 0
Эмерлаху Линдон 1 0
Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдула Джелил 0 1
Наумовски Кристиян 1 0
Демири Бесир 1 0
Маргвелашвили Гаги 1 0
Адетуньи Сандей 1 0
Хамиди Валид 1 0
Сенгор Фостин 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

17
1
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
1
100%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК Балкани - Дреница 1:0 Шкупи - ФК Балкани 1:2 Клаксвик - ФК Балкани 2:1 ФК Балкани - Клаксвик 3:2
ФК Балкани - Ла-Фиорита 6:0 Ла-Фиорита - ФК Балкани 0:4 Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Дрита - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Дреница - ФК Балкани 3:1 Ферроникели - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Malisheva 2:3 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Дрита 3:2 Ulpiana - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Приштина 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:0 ФК Балкани - Ферроникели 6:0
Шкупи
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шкупи - ФК Балкани 1:2 Шкупи - Македония Джёрче Петров 2:1 Шкупи - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Шкупи 3:1
Шкупи - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Шкупи 2:2 Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2 Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Джёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Astrit Thaqi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Маргвелашвили Гаги получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    УДАЛЕНИЕ! - Абдула Джелил увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    ФК Балкани 76.6% (85)
    X 18% (20)
    Шкупи 5.4% (6)
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    Где смотреть матч ФК Балкани 1:0 Шкупи онлайн

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    Прогнозы на матч ФК Балкани 1:0 Шкупи

    Исход игры
    ФК Балкани
    76.6% (85)
    Ничья
    18% (20)
    Шкупи
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.45% (39)
    Меньше
    64.55% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    51.82% (57)
    Нет
    48.18% (53)
    Популярный счёт
    1:0 ФК Балкани
    30.6% (34)
    2:1 ФК Балкани
    27% (30)
    1:1 Ничья
    17.1% (19)
    2:0 ФК Балкани
    14.4% (16)
    1:2 Шкупи
    4.5% (5)
    3:2 ФК Балкани
    1.8% (2)
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