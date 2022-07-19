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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тирана
0:1
Конец матча
Зриньски
0'
0:1
12' Пенальти
Билбия Неманья
52' Желтая карточка
Найдовски Филип
52' Желтая карточка
Янкович Нико
68' Желтая карточка
Каменар Карло
90'+7

Ход матча

12'
0:1
Билбия Неманья
52'
Найдовски Филип
 
52'
 
Янкович Нико
57'
 
Илинкович Сильвио
Янкович Нико
59'
Тотре Эннур
Лимай Весель
 
59'
Девид
Хасани Флорент
 
68'
 
Каменар Карло
74'
Гюмси Альди
Джиджа Редон
 
75'
Lukman Hussein
Тосевски Кристиан
 
77'
 
Сучич Петар
Каменар Карло
78'
 
Чуже Марио
Юкич Иван
83'
Пергджони Флорьян
Исмайльгечи Марсель
 
90'
 
Малекинусич Матия
Тичинович Марио

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 106
Тирана 33% (35)
X 43.4% (46)
Зриньски 23.6% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
97
Бекай
Висар
5
Найдовски
Филип
20
Беиратш
Жослен
2
Тосевски
Кристиан
14
Исмайльгечи
Марсель
9
Хасани
Флорент
6
Алекси
Альбано
10
Лимай
Весель
99
Сулейманов
Таулан
21
Кефалия
Клеви
19
Джиджа
Редон
22
Чондрич
Йосип
6
Чорлука
Йосип
4
Баришич
Хрвое
70
Магдич
Марин
91
Тичинович
Марио
50
Мемия
Керим
44
Янкович
Нико
88
Каменар
Карло
21
Савич
Игор
7
Юкич
Иван
99
Билбия
Неманья
Тирана
4-3-3
Зриньски
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Билбия Неманья 1 (1) 1

Карточки

Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найдовски Филип 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каменар Карло 1 0
Янкович Нико 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тирана
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Тирана - Дюделанж 1:2 Дюделанж - Тирана 1:0 Фенербахче - Тирана 4:0 Тирана - Кукес 2:3
Динамо Тирана - Тирана 2:1 Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Партизани - Тирана 1:2 Тирана - Теута 1:1 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Скендербеу - Тирана 0:4 Кукес - Тирана 0:0 Тирана - Динамо Тирана 1:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Тирана - Партизани 0:0 Теута - Тирана 0:2 Тирана - Лачи 4:1 Кастриоти - Тирана 2:1 Тирана - Эгнатия 2:0
Зриньски
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Шериф - Зриньски 1:0 Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2
Зриньски - Леотар 1:0 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 106
    Тирана 33% (35)
    X 43.4% (46)
    Зриньски 23.6% (25)
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    Прогнозы на матч Тирана 0:1 Зриньски

    Исход игры
    Тирана
    33% (35)
    Ничья
    43.4% (46)
    Зриньски
    23.6% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.88% (29)
    Меньше
    72.12% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    64.42% (67)
    Нет
    35.58% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.8% (38)
    1:0 Тирана
    14.2% (15)
    2:1 Тирана
    14.2% (15)
    1:2 Зриньски
    11.3% (12)
    0:1 Зриньски
    10.4% (11)
    0:0 Ничья
    5.7% (6)
    2:0 Тирана
    4.7% (5)
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