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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Атлетик Эскальдес
0:1
Итог доп. времени
Гзира Юнайтед
0'
0:1
105' Гол
Jefferson VIII

Ход матча

105'
0:1
Jefferson VIII
Прогнозы 110
Атлетик Эскальдес 64.5% (71)
X 21.8% (24)
Гзира Юнайтед 13.6% (15)
Все прогнозы

История личных встреч

Атлетик Эскальдес
Гзира Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопез Гильом 1 0.5
Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jefferson VIII 2 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Атлетик Эскальдес
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гзира Юнайтед - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Экстременья 4:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 1:2
Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 4:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 3:2 Сан-Жулиа - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:1 Атлетик Эскальдес - Эспортиу Каррои 2:1 Энгордани - Атлетик Эскальдес 1:0 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 Ордино - Атлетик Эскальдес 0:5 Интер Эскальдес - Атлетик Эскальдес 2:1 Атлетик Эскальдес - Сан-Жулиа 2:3 Атлетик Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Эспортиу Каррои - Атлетик Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Энгордани 3:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Атлетик Эскальдес - Ордино 3:0
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Гзира Юнайтед - Атлетик Эскальдес 1:1 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 3:1
Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:1 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 2:1 Гудья Юнайтед - Гзира Юнайтед 1:2 Гзира Юнайтед - Моста 3:4 Гзира Юнайтед - Флориана 1:2 Бальцан - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Santa Lucia F.C. 2:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1 Сиренс - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 3:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Свисток
    125'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    124'
    Victor Maffeo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    122'
    Чосич Марко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    121'
    Систеро Алейш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    115'
    Eric Ruiz получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Желтая карточка
    106'
    Jefferson получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Описание гола
    105'
    ГОООООЛ - Jefferson забивает
  • 91'
    Шерри Закари уходит с поля. Brooklyn Borg выходит вместо него
  • 91'
    Майя Максуэлл уходит с поля. Clive Gauci выходит вместо него
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм начался
    91'
    Начался первый тайм дополнительного времени
  • Второй тайм
  • 89'
    Ivan Garrido уходит с поля. David Rodriguez выходит вместо него
  • 88'
    Victor Alonso уходит с поля. Nayry Vieira выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      87'
      Luis Riascos получил желтую карточку от судьи
    • 73'
      Javi Morales уходит с поля. Eric Ruiz выходит вместо него
    • Желтая карточка
      66'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      66'
      Gabriel Mentz получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      Буарма Амза уходит с поля. Пуэрто Шабьер выходит вместо него
    • 61'
      Мартинес Алекс II уходит с поля. Jorge Bolivar выходит вместо него
    • Желтая карточка
      58'
      Javi Morales получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Jackson Mendonza уходит с поля. Корреа Рикардо выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Лопез Гильом получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Диас Марсело II получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Jackson Mendonza получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Атлетик Эскальдес 64.5% (71)
    X 21.8% (24)
    Гзира Юнайтед 13.6% (15)
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    Прогнозы на матч Атлетик Эскальдес 0:1 Гзира Юнайтед

    Исход игры
    Атлетик Эскальдес
    64.5% (71)
    Ничья
    21.8% (24)
    Гзира Юнайтед
    13.6% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.94% (37)
    Меньше
    66.06% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    51.38% (56)
    Нет
    48.62% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Атлетик Эскальдес
    30% (33)
    2:1 Атлетик Эскальдес
    25.5% (28)
    1:1 Ничья
    18.2% (20)
    0:1 Гзира Юнайтед
    6.4% (7)
    2:0 Атлетик Эскальдес
    5.5% (6)
    1:2 Гзира Юнайтед
    3.6% (4)
    0:2 Гзира Юнайтед
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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