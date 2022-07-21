Стадион: Бонифика
0'
18' Желтая карточкаХаслер Николас
28' Желтая карточкаУльрих Дарио
42' Желтая карточкаПалчич Матей
0:1
53' ГолЧичек Тунахан
81' Желтая карточкаГассер Седрик
90' Желтая карточкаСасере Франклин
90'+7
Ход матча
18'
28'
42'
53'
0:1
81'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
18
Палчич
Матей
21
Жужек
Жан
15
Шмид
Янник
29
Gabriel
Isik
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Палчич МатейЗащитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Адам ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Камбич ЛукаПолузащитник
-
20 Шушняра ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Zoran Zeljkovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
-
29 Gabriel IsikЗащитник
-
23 Ульрих ДариоЗащитник
-
47 Fabio FehrЗащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Чанде ДжионВратарь
-
13 Иодис КевинЗащитник
-
17 Рис ЙоэльПолузащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Нападающий
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
-
-
-
-
-
28 Lars Traber
-
Главный тренер: Alessandro Mangiarratti
Бомбардиры внутри турнира
Копер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичек Тунахан
|1
|1
|Fabio Fehr
|0
|0
Карточки
Копер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палчич Матей
|1
|0
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаслер Николас
|1
|0
|Ульрих Дарио
|1
|0
|Гассер Седрик
|1
|0
|Сасере Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Копер
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Копер - Табор Сежана 2:1 Копер - Приморье 2:1 Риека - Копер 1:2 Црвена Звезда - Копер 0:1
Копер - Войводина 0:0 Копер - Истра 1961 2:0 Браво - Копер 0:0 Копер - Радомлье 1:3 Копер - Браво 3:1 Копер - Табор Сежана 1:0 Марибор - Копер 1:1 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Копер - Целе 1:0 Домжале - Копер 0:1 Копер - Целе 3:1 Мура - Копер 1:2 Копер - Алюминий 2:0 Копер - Браво 0:0 Радомлье - Копер 0:1 Табор Сежана - Копер 1:1
Вадуц
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1
Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3 Вадуц - Тун 0:2 Вадуц - Кринс 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 2:4 Вадуц - Арау 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Копер 0:1 Вадуц
Исход игры
Копер
59.4% (63)
Ничья
22.6% (24)
Вадуц
17.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
40% (42)
Меньше
60% (63)
Обе команды забьют
Да
58.1% (61)
Нет
41.9% (44)
Популярный счёт
2:1 Копер
26.4% (28)
1:0 Копер
21.7% (23)
1:1 Ничья
18.9% (20)
1:2 Вадуц
10.4% (11)
2:0 Копер
8.5% (9)
0:1 Вадуц
6.6% (7)
0:0 Ничья
3.8% (4)
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