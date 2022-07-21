  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Копер
0:1
Конец матча
Вадуц
0'
18' Желтая карточка
Хаслер Николас
28' Желтая карточка
Ульрих Дарио
42' Желтая карточка
Палчич Матей
0:1
53' Гол
Чичек Тунахан
81' Желтая карточка
Гассер Седрик
90' Желтая карточка
Сасере Франклин
90'+7

Ход матча

18'
 
Хаслер Николас
28'
 
Ульрих Дарио
42'
Палчич Матей
 
53'
0:1
Чичек Тунахан
(Fabio Fehr)
60'
 
Сасере Франклин
Зуттер Мануэль
60'
 
Anthony Goelzer
Ульрих Дарио
67'
Anis Jasaragic
Колобарич Дарио
 
74'
Краинович Никола
Luka Vesner Ticic
 
74'
Бенедичич Зан
Миттендорфер Май
 
74'
 
Фоссо Райан
Хаслер Николас
78'
Шушняра Лука
Kaheem Parris
 
81'
 
Гассер Седрик
83'
 
Иодис Кевин
Gabriel Isik
83'
 
Elmin Rastoder
Чичек Тунахан
90'
 
Сасере Франклин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 106
Копер 59.4% (63)
X 22.6% (24)
Вадуц 17.9% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Голубович
Аднан
18
Палчич
Матей
21
Жужек
Жан
33
Новоселец
Иван
2
Шимчак
Милан
15
Миттендорфер
Май
6
Luka
Vesner
Ticic
10
Kaheem
Parris
47
Котник
Андрей
11
Осуджи
Беде
Амарачи
9
Колобарич
Дарио
1
Бюхель
Бенджамин
24
Гассер
Седрик
15
Шмид
Янник
29
Gabriel
Isik
23
Ульрих
Дарио
47
Fabio
Fehr
14
Гаич
Милан
II
4
Хаслер
Николас
77
Добрас
Кристиан
9
Зуттер
Мануэль
10
Чичек
Тунахан
Копер
4-2-3-1
Вадуц
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Копер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичек Тунахан 1 1
Fabio Fehr 0 0

Карточки

Копер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палчич Матей 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаслер Николас 1 0
Ульрих Дарио 1 0
Гассер Седрик 1 0
Сасере Франклин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Копер
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Копер - Табор Сежана 2:1 Копер - Приморье 2:1 Риека - Копер 1:2 Црвена Звезда - Копер 0:1
Копер - Войводина 0:0 Копер - Истра 1961 2:0 Браво - Копер 0:0 Копер - Радомлье 1:3 Копер - Браво 3:1 Копер - Табор Сежана 1:0 Марибор - Копер 1:1 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Копер - Целе 1:0 Домжале - Копер 0:1 Копер - Целе 3:1 Мура - Копер 1:2 Копер - Алюминий 2:0 Копер - Браво 0:0 Радомлье - Копер 0:1 Табор Сежана - Копер 1:1
Вадуц
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Арау - Вадуц 1:1 Вадуц - Дорнбирн 3:1 Люцерн - Вадуц 4:1 Вадуц - Винтертур 1:1
Вадуц - Фрайбург-2 0:2 Арау - Вадуц 1:2 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Кринс - Вадуц 0:1 Вадуц - Виль 5:2 Эшен-Маурен - Вадуц 1:3 Тун - Вадуц 3:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 2:0 Винтертур - Вадуц 4:2 Вадуц - Шаффхаузен 2:3 Ивердон - Вадуц 1:4 Вадуц - Альтах 0:3 Вадуц - Тун 0:2 Вадуц - Кринс 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 2:4 Вадуц - Арау 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SRC Bonifika Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Копер 59.4% (63)
    X 22.6% (24)
    Вадуц 17.9% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Копер 0:1 Вадуц онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Копер 0:1 Вадуц

    Исход игры
    Копер
    59.4% (63)
    Ничья
    22.6% (24)
    Вадуц
    17.9% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    40% (42)
    Меньше
    60% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.1% (61)
    Нет
    41.9% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Копер
    26.4% (28)
    1:0 Копер
    21.7% (23)
    1:1 Ничья
    18.9% (20)
    1:2 Вадуц
    10.4% (11)
    2:0 Копер
    8.5% (9)
    0:1 Вадуц
    6.6% (7)
    0:0 Ничья
    3.8% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     