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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Брейдаблик
4:1
Конец матча
УЭ Санта-Колома
0'
0:1
30' Гол
Паредес Жоэль
1:1
45' Гол
Торвальдссон Исак
49' Красная карточка
Tiago Portuga
2:1
50' Пенальти
Гюннлёйхссон Хёскульдур
3:1
64' Гол
Йеоман Андри
4:1
67' Гол
Стейндорссон Кристинн
90'+5

Ход матча

30'
0:1
Паредес Жоэль
45'
Торвальдссон Исак
1:1
49'
 
Tiago Portuga
50'
Гюннлёйхссон Хёскульдур
2:1
64'
Йеоман Андри
3:1
67'
Стейндорссон Кристинн
4:1
Прогнозы 113
Брейдаблик 88.5% (100)
X 10.6% (12)
УЭ Санта-Колома 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Брейдаблик
УЭ Санта-Колома

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торвальдссон Исак 2 1
Стейндорссон Кристинн 1 0.5
Йеоман Андри 1 0.5
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 (1) 0.5
УЭ Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паредес Жоэль 1 0.5

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
УЭ Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Portuga 0 1

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0 Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0
Брейдаблик - Акюрейри 4:1 Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Брейдаблик - Брентфорд Б 2:1 Брейдаблик - Копавогур ХК 3:0 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 1:0
УЭ Санта-Колома
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:3 УЭ Санта-Колома - Сан-Жулиа 0:0
Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 3:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Сан-Жулиа - УЭ Санта-Колома 2:1 Эспортиу Каррои - УЭ Санта-Колома 1:3 УЭ Санта-Колома - Энгордани 1:0 Ордино - УЭ Санта-Колома 0:1 Атлетик Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:1 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:0 Сан-Жулиа - УЭ Санта-Колома 0:4 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 1:1 УЭ Санта-Колома - Эспортиу Каррои 1:2 Энгордани - УЭ Санта-Колома 1:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:1 УЭ Санта-Колома - Ордино 1:0 УЭ Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 1:3 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 81'
    Квист Миккель уходит с поля. Хельгасон Элфар Фрейр выходит вместо него
  • 81'
    Faysal Chouaib уходит с поля. Альберт Рейес выходит вместо него
  • 81'
    Marcel Sgro уходит с поля. Goncalo Paulino выходит вместо него
  • 73'
    David Virgili уходит с поля. Monsif Khttar выходит вместо него
  • 73'
    Паредес Жоэль уходит с поля. Энтрена Хуан выходит вместо него
  • 71'
    Isak Snaer Thorvaldsson уходит с поля. Omar Sowe выходит вместо него
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Isak Snaer Thorvaldsson бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Marc Priego получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      30'
      Г О О О О Л - Паредес Жоэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      12'
      David Virgili получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Брейдаблик 88.5% (100)
    X 10.6% (12)
    УЭ Санта-Колома 0.9% (1)
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    Прогнозы на матч Брейдаблик 4:1 УЭ Санта-Колома

    Исход игры
    Брейдаблик
    88.5% (100)
    Ничья
    10.6% (12)
    УЭ Санта-Колома
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    29.73% (33)
    Нет
    70.27% (78)
    Популярный счёт
    2:0 Брейдаблик
    39.8% (45)
    1:0 Брейдаблик
    15.9% (18)
    2:1 Брейдаблик
    15% (17)
    3:0 Брейдаблик
    11.5% (13)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    3:1 Брейдаблик
    2.7% (3)
    4:1 Брейдаблик
    1.8% (2)
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