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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Влазния Шкодер
1:1
Конец матча
Университатя Крайова
0'
28' Желтая карточка
Erdenis Gurishta
33' Желтая карточка
Банку Никусор
43' Желтая карточка
Густаво Важенин
0:1
45' Пенальти
Иван Андрей
1:1
51' Гол
Ardit Hoxhaj
59' Желтая карточка
Крецу Александру
61' Желтая карточка
Kaina
87' Желтая карточка
Раул Силва
90'+6

Ход матча

28'
Erdenis Gurishta
 
33'
 
Банку Никусор
43'
 
Густаво Важенин
45'
0:1
Иван Андрей
46'
Марку Геральд
Херич Эльведин
 
46'
Ardit Hoxhaj
Arsid Kruja
 
51'
Ardit Hoxhaj
(Марку Геральд)
1:1
52'
Kaina
Аралица Анте
 
59'
 
Крецу Александру
61'
Kaina
 
70'
 
Маркович Йован
Кольич Элвир
71'
 
Скречу Владимир
Крецу Александру
82'
Лятифи Лиридон
Mehdi Coba
 
87'
 
Раул Силва
89'
 
Рогульич Анте
Густаво Важенин
89'
Rejan Alivoda
Йонузи Фьоарт
 
90'
 
Кымпану Георге
Баярам Штефан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 105
Влазния Шкодер 20% (21)
X 26.7% (28)
Университатя Крайова 53.3% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
28
Bojan
Zogovic
29
Аралица
Анте
14
Arsid
Kruja
4
Marko
Juric
2
Erdenis
Gurishta
23
Хакай
Эрсин
8
Йонузи
Фьоарт
19
Булатович
Дарко
17
Бошняку
Лорик
11
Mehdi
Coba
10
Херич
Эльведин
1
Лазар
Давид
23
Кэпэцынэ
Михай
25
Гэман
Валеричэ
34
Раул
Силва
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
22
Густаво
Важенин
10
Баярам
Штефан
9
Иван
Андрей
19
Кольич
Элвир
Влазния Шкодер
4-3-3
Университатя Крайова
4-2-3-1

История личных встреч

Влазния Шкодер
Университатя Крайова

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Влазния Шкодер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ardit Hoxhaj 1 1
Марку Геральд 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иван Андрей 1 (1) 1

Карточки

Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erdenis Gurishta 1 0
Kaina 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 1 0
Густаво Важенин 1 0
Раул Силва 1 0
Банку Никусор 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Влазния Шкодер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Трайскирхен - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Кастриоти - Влазния Шкодер 1:3 Влазния Шкодер - Эгнатия 3:1
Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Влазния Шкодер - Кукес 2:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Скендербеу 1:0 Влазния Шкодер - Партизани 0:0 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Влазния Шкодер - Кастриоти 1:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 2:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 2:2 Партизани - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Теута 4:2 Лачи - Влазния Шкодер 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1
Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4

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Будет доступно позже.
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    Прогнозы 105
    Влазния Шкодер 20% (21)
    X 26.7% (28)
    Университатя Крайова 53.3% (56)
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    Прогнозы на матч Влазния Шкодер 1:1 Университатя Крайова

    Исход игры
    Влазния Шкодер
    20% (21)
    Ничья
    26.7% (28)
    Университатя Крайова
    53.3% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.95% (43)
    Меньше
    59.05% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    64.76% (68)
    Нет
    35.24% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Университатя Крайова
    25.7% (27)
    1:1 Ничья
    24.8% (26)
    0:1 Университатя Крайова
    21.9% (23)
    2:1 Влазния Шкодер
    12.4% (13)
    1:0 Влазния Шкодер
    6.7% (7)
    0:2 Университатя Крайова
    2.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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