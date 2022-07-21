Стадион: им. Лоро Боричи
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаErdenis Gurishta
33' Желтая карточкаБанку Никусор
43' Желтая карточкаГуставо Важенин
0:1
45' ПенальтиИван Андрей
1:1
51' ГолArdit Hoxhaj
59' Желтая карточкаКрецу Александру
61' Желтая карточкаKaina
87' Желтая карточкаРаул Силва
90'+6
Ход матча
28'
33'
43'
45'
0:1
51'
1:1
52'
59'
61'
87'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
29
Аралица
Анте
14
Arsid
Kruja
23
Хакай
Эрсин
11
Mehdi
Coba
34
Раул
Силва
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Аралица АнтеЗащитник
-
14 Arsid KrujaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хакай ЭрсинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Mehdi CobaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шехи ДаянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ardit Hoxhaj
-
-
9 Kaina
-
-
-
-
Главный тренер: Mirel Josa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
12 Русу ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
2 Папп ПолЗащитник
- Полузащитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Вынэ ЙонуцПолузащитник
- Нападающий
-
35 David Sala
-
Главный тренер: Laszlo Balint
История личных встреч
Влазния Шкодер
Университатя Крайова
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Влазния Шкодер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ardit Hoxhaj
|1
|1
|Марку Геральд
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иван Андрей
|1 (1)
|1
Карточки
Влазния Шкодер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erdenis Gurishta
|1
|0
|Kaina
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|1
|0
|Густаво Важенин
|1
|0
|Раул Силва
|1
|0
|Банку Никусор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Влазния Шкодер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Трайскирхен - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Кастриоти - Влазния Шкодер 1:3 Влазния Шкодер - Эгнатия 3:1
Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Влазния Шкодер - Кукес 2:1 Динамо Тирана - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Скендербеу 1:0 Влазния Шкодер - Партизани 0:0 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Влазния Шкодер - Кастриоти 1:2 Эгнатия - Влазния Шкодер 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Динамо Тирана 2:1 Скендербеу - Влазния Шкодер 2:2 Партизани - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Теута 4:2 Лачи - Влазния Шкодер 1:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 2:2 Университатя Крайова - Слатина 5:0 Университатя Крайова - Аль-Духаиль 1:1
Кисварда - Университатя Крайова 2:1 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Адмира - Университатя Крайова 0:1 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Капфенберг - Университатя Крайова 3:3 Арминия - Университатя Крайова 1:4 Университатя Крайова - Ботошани 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 4:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - УТА Арад 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Влазния Шкодер 1:1 Университатя Крайова
Исход игры
Влазния Шкодер
20% (21)
Ничья
26.7% (28)
Университатя Крайова
53.3% (56)
Тотал 2.5
Больше
40.95% (43)
Меньше
59.05% (62)
Обе команды забьют
Да
64.76% (68)
Нет
35.24% (37)
Популярный счёт
1:2 Университатя Крайова
25.7% (27)
1:1 Ничья
24.8% (26)
0:1 Университатя Крайова
21.9% (23)
2:1 Влазния Шкодер
12.4% (13)
1:0 Влазния Шкодер
6.7% (7)
0:2 Университатя Крайова
2.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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