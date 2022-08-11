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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Жил Висенте
3:0
Второй тайм: 60'
Рига
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Музинга Нгонда
2:0
22' Гол
Вильодрес Кевин
22' Желтая карточка
Дуланто Густаво
40' Желтая карточка
Карраса Моура
3:0
45' Гол
Франсиско Мартинес
47' Желтая карточка
Карвалью Витор
47' Желтая карточка
Кендыш Юрий
60' Желтая карточка

Ход матча

16'
Музинга Нгонда
1:0
22'
Вильодрес Кевин
2:0
22'
 
Дуланто Густаво
40'
Карраса Моура
 
45'
Франсиско Мартинес
3:0
46'
Ханне Бубакар
Босельи Хуан
 
46'
Danilo Veiga
Карраса Моура
 
46'
 
Рангел
Marcelo Torres
46'
 
Кендыш Юрий
Douglas Franco2
47'
Карвалью Витор
 
47'
 
Кендыш Юрий
59'
Mizuki Arai
Вильодрес Кевин
 
60'
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 121
Жил Висенте 90.9% (110)
X 6.6% (8)
Рига 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Рига
4.30
8.80
9.30
Все Коэффициенты
42
Эндрю
15
Карраса
Моура
26
Рубен
Мигель
3
Кунья
Лукас
55
Гомес
Энрике
25
Тиба
Педру
21
Карвалью
Витор
10
Фудзимото
Канья
20
Босельи
Хуан
9
Франсиско
Мартинес
17
Вильодрес
Кевин
16
Пуринс
Нильс
13
Юрковскис
Райвис
55
Дуланто
Густаво
6
Бергквист
Дуг
25
Музинга
Нгонда
11
Сойсало
Микаэль
14
Бабец
Хрвое
30
Douglas
Franco2
97
Marcelo
Torres
7
Вакулко
Юрий
10
Рамос
Да
Пенья
Жил Висенте
4-3-3
Рига
4-3-2-1

История личных встреч

Жил Висенте
Рига

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 1 0.5
Босельи Хуан 1 0.5
Вильодрес Кевин 1 0.5
Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Да Пенья 3 0.5
Сойсало Микаэль 2 0.33
Douglas Franco2 2 0.33
Бабец Хрвое 1 0.17
Филиппов Александр 1 0.17
Marcelo Torres 1 0.17
Музинга Нгонда 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраса Моура 1 0
Гомес Энрике 1 0
Карвалью Витор 1 0
Danilo Veiga 1 0
Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуланто Густаво 2 0
Рангел 1 0
Бергквист Дуг 1 0
Кендыш Юрий 1 0
Вакулко Юрий 1 0
Douglas Franco2 1 0
Рамос Да Пенья 1 0
Mouhamed El Bachir Ngom 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
100%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:0 Рига - Жил Висенте 1:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Тондела 1:1
Жил Висенте - Пенафьел 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 5:0 Жил Висенте - Тондела 3:0 Спортинг Л - Жил Висенте 4:1 Жил Висенте - Пасуш де Феррейра 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 2:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Арока - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Эшторил 0:0 Порту - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Белененсеш 2:0 Визела - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Санта-Клара 2:2 Бенфика - Жил Висенте 1:2
Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рига - Метта 3:2 Рига - Жил Висенте 1:1 Рига - Ружомберок 2:1 Рига - Спартак Юрмала 2:1
Ружомберок - Рига 0:3 Рига - Супер Нова 1:0 Рига - Дерри Сити 2:0 Дерри Сити - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:0 Рига - ФК Валмиера 0:2 Рига - Ауда 1:0 Тукумс 2000 - Рига 0:1 Рига - РФШ Рига 2:0 Метта - Рига 1:4 Рига - Даугавпилс 2:0 Спартак Юрмала - Рига 0:4 Супер Нова - Рига 1:4 Рига - Лиепая 0:1 ФК Валмиера - Рига 3:0 РФШ Рига - Рига 2:1

Будет доступно позже.
  • 46'
    Marcelo Torres уходит с поля. Рангел выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Barcelos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Жил Висенте 90.9% (110)
    X 6.6% (8)
    Рига 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жил Висенте
    Ничья
    Рига
    4.30
    8.80
    9.30
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Жил Висенте 3:0 Рига

    Исход игры
    Жил Висенте
    90.9% (110)
    Ничья
    6.6% (8)
    Рига
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (39)
    Меньше
    66.67% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    36.75% (43)
    Нет
    63.25% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Жил Висенте
    33.1% (40)
    2:1 Жил Висенте
    25.6% (31)
    1:0 Жил Висенте
    24% (29)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    3:0 Жил Висенте
    2.5% (3)
    1:2 Рига
    1.7% (2)
    3:1 Жил Висенте
    1.7% (2)
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    Рига
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