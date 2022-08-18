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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Маккаби Тель-Авив
0:0
Второй тайм: 56'
Ницца
0'
51' Желтая карточка
Илие Рареш

Ход матча

46'
Давидзаде Офир
Хозец Матан
 
51'
 
Илие Рареш

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 118
Маккаби Тель-Авив 16.1% (19)
X 44.9% (53)
Ницца 39% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Ницца
4.24
3.35
3.15
Все Коэффициенты
Новости
1
Даниэл
Перец
66
Битон
Нир
21
Йейни
Ширан
4
Саборит
Энрик
28
Жералдеш
Андре
77
Хозец
Матан
23
Голаса
Эйял
14
Ван
Оверем
Йорис
16
Каничовски
Габи
7
Захави
Эран
99
Йованович
Джордже
1
Шмейхель
Каспер
20
Аталь
Юсеф
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
99
Лемина
Марио
22
Стенгс
Келвин
16
Ремзи
Аарон
18
Илие
Рареш
7
Делор
Анди
Маккаби Тель-Авив
3-5-2
Ницца
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йованович Джордже 3 0.6
Захави Эран 2 0.4
Каничовски Габи 1 0.2
Голаса Эйял 0 0
Перица Стипе 0 0
Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Маккаби Тель-Авив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глазер Дан 1 1
Саборит Энрик 2 0
Йованович Джордже 2 0
Захави Эран 1 0
Голаса Эйял 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Ван Оверем Йорис 1 0
Кандил Маор 1 0
Хозец Матан 1 0
Даниэл Перец 1 0
Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Тель-Авив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Арис Салоники - Маккаби Тель-Авив 2:1 Маккаби Тель-Авив - Арис Салоники 2:0 Маккаби Тель-Авив - Зира 0:0 Зира - Маккаби Тель-Авив 0:3
Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 0:0 Маккаби Тель-Авив - Локомотив Загреб 3:0 Вестерло - Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 1:3 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Нетания 2:1 Бней-Сахнин - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Тель-Авив 5:0 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Нетания - Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Тель-Авив - Бней-Сахнин 0:0 Хапоэль Хадера - Маккаби Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив - Бейтар Трамп 3:1
Ницца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1
Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1 Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bloomfield Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Маккаби Тель-Авив 16.1% (19)
X 44.9% (53)
Ницца 39% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Ницца
4.24
3.35
3.15
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Ницца онлайн

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Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Ницца

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
16.1% (19)
Ничья
44.9% (53)
Ницца
39% (46)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (45)
1:2 Ницца
19.5% (23)
0:1 Ницца
11.9% (14)
2:1 Маккаби Тель-Авив
7.6% (9)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Маккаби Тель-Авив
3.4% (4)
0:2 Ницца
3.4% (4)
1:0 Маккаби Тель-Авив
2.5% (3)
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Ницца
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