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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Рига
2:0
Конец матча
Викингур Рейкьявик
0'
24' Желтая карточка
Бабец Хрвое
1:0
31' Гол
Douglas Franco2
34' Желтая карточка
Хансен Николай
2:0
52' Гол
Регжа Марко
90'+9

Ход матча

24'
Бабец Хрвое
 
31'
Douglas Franco2
1:0
34'
 
Хансен Николай
46'
 
Андрасон Виктор-Эрлигюр
Сигурдссон Халльдоур-Смари
52'
Регжа Марко
(Сойсало Микаэль)
2:0
57'
 
Сигурпалсон Ари
Агнарссон Эрлингюр
57'
 
Ингасон Тордур
Йонссон Ингвар
58'
 
Снаер Ингассон Бирнир
Джурич Даниэл-Деян
78'
Дашкевич Эдуард
Сойсало Микаэль
 
78'
Нгуэна Кемелхо
Brian Pena
 
82'
 
Гуннарссон Карл
Атласон Давид-Эрн
83'
Рангел
Регжа Марко
 
90'
Муса Баба
Бабец Хрвое
 
90'
Петерсонс Армандс
Douglas Franco2
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 119
Рига 63% (75)
X 19.3% (23)
Викингур Рейкьявик 17.6% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Пуринс
Нильс
13
Юрковскис
Райвис
34
Черномордийс
Антонийс
15
Босанчич
Петар
25
Музинга
Нгонда
11
Сойсало
Микаэль
14
Бабец
Хрвое
10
Douglas
Franco2
18
Регжа
Марко
8
Йойич
Милош
30
Brian
Pena
1
Йонссон
Ингвар
24
Атласон
Давид-Эрн
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
12
Сигурдссон
Халльдоур-Смари
27
Вильяльмссон
Маттиас
10
Пуньед
Пабло
3
Томассон
Логи
7
Агнарссон
Эрлингюр
23
Хансен
Николай
II
19
Джурич
Даниэл-Деян
Рига
4-3-1-2
Викингур Рейкьявик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регжа Марко 1 1
Douglas Franco2 1 1
Сойсало Микаэль 0 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабец Хрвое 1 0
Викингур Рейкьявик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хансен Николай II 1 0

Результаты матчей

Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рига
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3
Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0 Рига - Метта 4:0 Супер Нова - Рига 0:4 Даугавпилс - Рига 1:1 Тукумс 2000 - Рига 0:2 Рига - Ауда 2:0
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Кеблавик - Викингур Рейкьявик 3:3 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Фрам 3:1
Тор Акурейри - Викингур Рейкьявик 1:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 2:3 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Гротта 2:1 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Магни 6:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 2:0 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:2 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1

Результаты матчей

Рига
Викингур Рейкьявик

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Рига
Викингур Рейкьявик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 119
    Рига 63% (75)
    X 19.3% (23)
    Викингур Рейкьявик 17.6% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Рига 2:0 Викингур Рейкьявик

    Исход игры
    Рига
    63% (75)
    Ничья
    19.3% (23)
    Викингур Рейкьявик
    17.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.15% (52)
    Меньше
    51.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Рига
    32.8% (39)
    1:0 Рига
    21.8% (26)
    1:1 Ничья
    16% (19)
    1:2 Викингур Рейкьявик
    5% (6)
    0:1 Викингур Рейкьявик
    3.4% (4)
    1:3 Викингур Рейкьявик
    2.5% (3)
    0:2 Викингур Рейкьявик
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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