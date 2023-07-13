Тур: 1. Стадион: Сконто.
2:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаБабец Хрвое
1:0
31' ГолDouglas Franco2
34' Желтая карточкаХансен Николай
2:0
52' ГолРегжа Марко
90'+9
Ход матча
24'
31'
1:0
34'
52'
2:0
83'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
16
Пуринс
Нильс
14
Бабец
Хрвое
18
Регжа
Марко
30
Brian
Pena
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Регжа МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
30 Brian PenaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Муса БабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 РангелНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomislav Stipic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
Бомбардиры внутри турнира
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регжа Марко
|1
|1
|Douglas Franco2
|1
|1
|Сойсало Микаэль
|0
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабец Хрвое
|1
|0
Викингур Рейкьявик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хансен Николай II
|1
|0
Результаты матчей
Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Викингур Рейкьявик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рига
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3
Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0 Рига - Метта 4:0 Супер Нова - Рига 0:4 Даугавпилс - Рига 1:1 Тукумс 2000 - Рига 0:2 Рига - Ауда 2:0
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Кеблавик - Викингур Рейкьявик 3:3 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Фрам 3:1
Тор Акурейри - Викингур Рейкьявик 1:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 2:3 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Гротта 2:1 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Магни 6:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 2:0 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:2 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1
Результаты матчей
Рига
Викингур Рейкьявик
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Рига
Викингур Рейкьявик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рига 2:0 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Рига
63% (75)
Ничья
19.3% (23)
Викингур Рейкьявик
17.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Рига
32.8% (39)
1:0 Рига
21.8% (26)
1:1 Ничья
16% (19)
1:2 Викингур Рейкьявик
5% (6)
0:1 Викингур Рейкьявик
3.4% (4)
1:3 Викингур Рейкьявик
2.5% (3)
0:2 Викингур Рейкьявик
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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