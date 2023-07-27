Тур: 2. Стадион: Водафон Парк.
0'
1:0
21' ГолБулут Онур
36' Желтая карточкаДока Альби
2:0
42' ГолМулека Джексон
80' Желтая карточкаХиля Ардит
2:1
83' ГолKaina
3:1
90' ГолКиличсой Семих
90'+8
Ход матча
21'
1:0
36'
42'
63'
75'
80'
83'
2:1
90'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
17
Дока
Альби
27
Хиля
Ардит
10
Лушкья
Реги
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
71 Онана ЖанЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Дока АльбиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Хиля АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушкья РегиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Делиу АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Dijar Nikqi
-
12 Leon Kozi
-
14 Rimal Haxhiu
-
19 Kaina
-
77 Dion Ahmetaj
-
Главный тренер: Шехи Оргес
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Булут Онур
|1
|1
|Мулека Джексон
|1
|1
|Киличсой Семих
|1
|1
|Абубакар Венсан
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
Тирана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лушкья Реги
|2
|0.67
|Делиу Ардит
|1
|0.33
|Kaina
|1
|0.33
|Rimal Haxhiu
|0
|0
|Йонузи Фьоарт
|0
|0
|Хиля Ардит
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тирана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хиля Ардит
|2
|0
|Дока Альби
|2
|0
|Делиу Ардит
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тирана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3
Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Тирана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Батуми - Тирана 1:2 Тирана - Динамо Батуми 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Тирана - Эгнатия 0:1
Эрзени - Тирана 1:2 Тирана - Бюлис 2:2 Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0 Тирана - Теута 0:2
Результаты матчей
Бешикташ
Тирана
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Тирана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Пюник
|Джуричич Лука
|3
|Жилина
|Яворчек Доминик
|1 2
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|3
|Железничар
|Дрина Амар
|3
|Дукаджини
|Даллку Арменд
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ 3:1 Тирана
Исход игры
Бешикташ
97.2% (106)
Ничья
0.9% (1)
Тирана
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
28.7% (31)
Нет
71.3% (77)
Популярный счёт
2:0 Бешикташ
45% (49)
2:1 Бешикташ
15.6% (17)
3:0 Бешикташ
14.7% (16)
3:1 Бешикташ
7.3% (8)
1:0 Бешикташ
7.3% (8)
4:0 Бешикташ
1.8% (2)
1:2 Тирана
1.8% (2)
3:2 Бешикташ
1.8% (2)
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