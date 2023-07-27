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Лига конференций
2023-2024

Тур: 2. Стадион: .
Бешикташ
3:1
Конец матча
Тирана
0'
1:0
21' Гол
Булут Онур
36' Желтая карточка
Дока Альби
2:0
42' Гол
Мулека Джексон
80' Желтая карточка
Хиля Ардит
2:1
83' Гол
Kaina
3:1
90' Гол
Киличсой Семих
90'+8

Ход матча

21'
Булут Онур
(Масуаку Артур)
1:0
36'
 
Дока Альби
42'
Мулека Джексон
(Абубакар Венсан)
2:0
58'
 
Rimal Haxhiu
Дока Альби
63'
Онана Жан
Учан Салих
 
64'
 
Лулай Бруно
Лятифи Лиридон
75'
 
Kaina
Абазай Кристал
80'
 
Хиля Ардит
83'
Киличсой Семих
Булут Онур
 
83'
2:1
Kaina
(Rimal Haxhiu)
90'
Тыкназ Демир
Мулека Джексон
 
90'
Киличсой Семих
3:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогнозы 109
Бешикташ 97.2% (106)
X 0.9% (1)
Тирана 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гюнок
Мерт
24
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
26
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
83
Фернандеш
Жедсон
4
Булут
Онур
10
Абубакар
Венсан
40
Мулека
Джексон
23
Селмани
Гентьян
17
Дока
Альби
5
Найдовски
Филип
28
Ходжалари
Эрион
18
Пергджони
Флорьян
8
Йонузи
Фьоарт
27
Хиля
Ардит
9
Хасани
Флорент
10
Лушкья
Реги
11
Лятифи
Лиридон
7
Абазай
Кристал
Бешикташ
4-1-2-3
Тирана
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Булут Онур 1 1
Мулека Джексон 1 1
Киличсой Семих 1 1
Абубакар Венсан 0 0
Масуаку Артур 0 0
Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лушкья Реги 2 0.67
Делиу Ардит 1 0.33
Kaina 1 0.33
Rimal Haxhiu 0 0
Йонузи Фьоарт 0 0
Хиля Ардит 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хиля Ардит 2 0
Дока Альби 2 0
Делиу Ардит 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Бешикташ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Тирана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тирана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
75%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Бешикташ - Страсбург 2:1 Бешикташ - Мезёкёвешд 4:0 Бешикташ - Аугсбург 1:1 Бешикташ - Коньяспор 3:3
Касымпаша - Бешикташ 2:5 Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1 Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0
Тирана
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Батуми - Тирана 1:2 Тирана - Динамо Батуми 1:1 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Тирана - Эгнатия 0:1
Эрзени - Тирана 1:2 Тирана - Бюлис 2:2 Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0 Тирана - Теута 0:2

Результаты матчей

Бешикташ
Тирана

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Тирана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Пюник Джуричич Лука 3
Весь список

Топ нарушителей
Жилина Яворчек Доминик 1 2
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Б-36 Эгильссон Магнус 3
Железничар Дрина Амар 3
Дукаджини Даллку Арменд 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Абубакар Венсан сделал результативную передачу.
  • 42'
    Г О О О О Л - Мулека Джексон бьет в цель!
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    Прогнозы 109
    Бешикташ 97.2% (106)
    X 0.9% (1)
    Тирана 1.8% (2)
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    Где смотреть матч Бешикташ 3:1 Тирана онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 3:1 Тирана

    Исход игры
    Бешикташ
    97.2% (106)
    Ничья
    0.9% (1)
    Тирана
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (50)
    Меньше
    53.7% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    28.7% (31)
    Нет
    71.3% (77)
    Популярный счёт
    2:0 Бешикташ
    45% (49)
    2:1 Бешикташ
    15.6% (17)
    3:0 Бешикташ
    14.7% (16)
    3:1 Бешикташ
    7.3% (8)
    1:0 Бешикташ
    7.3% (8)
    4:0 Бешикташ
    1.8% (2)
    1:2 Тирана
    1.8% (2)
    3:2 Бешикташ
    1.8% (2)
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