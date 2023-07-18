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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Арсенал Тиват
 
Позже
Алашкерт
Прогнозы 48
Арсенал Тиват 41.7% (20)
X 25% (12)
Алашкерт 33.3% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тиват
Ничья
Алашкерт
5.60
4.00
1.69
Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал Тиват
Алашкерт

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тиват
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтенегро Хулиан 1 1
Алашкерт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устинов Виталий 1 1
Едигарян Артак 0 0

Карточки

Арсенал Тиват
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мараш Лука 1 0
Челебич Никола 1 0
Миркович Йован 1 0
Алашкерт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррильо Даниэль II 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тиват
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Арсенал Тиват
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Алашкерт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тиват
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Раднички 1923 - Арсенал Тиват 2:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1
Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Рудар Плевля - Арсенал Тиват 1:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:0 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Арсенал Тиват - Искра Даниловград 2:3 Морнар - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Езеро Плав 1:0 Единство Биело-Поле - Арсенал Тиват 0:0 Петровац - Арсенал Тиват 0:3 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Арсенал Тиват - Рудар Плевля 0:1 Дечич - Арсенал Тиват 0:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Искра Даниловград - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Морнар 0:0 Езеро Плав - Арсенал Тиват 1:0
Алашкерт
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Алашкерт - Арсенал Тиват 1:1 Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2 Алашкерт - Пюник 1:2
Ван - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2

Результаты матчей

Арсенал Тиват
Алашкерт

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тиват
Алашкерт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тиват - Алашкерт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2023, осталось 2 дня 11 часов 27 минут.



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    • Прогнозы 48
    Арсенал Тиват 41.7% (20)
    X 25% (12)
    Алашкерт 33.3% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тиват
    Ничья
    Алашкерт
    5.60
    4.00
    1.69
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арсенал Тиват - Алашкерт онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тиват - Алашкерт

    Исход игры
    Арсенал Тиват
    41.7% (20)
    Ничья
    25% (12)
    Алашкерт
    33.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.57% (32)
    Нет
    30.43% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.9% (11)
    1:2 Алашкерт
    20.8% (10)
    2:1 Арсенал Тиват
    20.8% (10)
    1:0 Арсенал Тиват
    10.4% (5)
    2:0 Арсенал Тиват
    8.3% (4)
    0:1 Алашкерт
    8.3% (4)
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    Арсенал Тиват
    Алашкерт
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