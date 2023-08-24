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Лига конференций
2023-2024

Стадион: .
Струга Трим-Лум
0:1
Конец матча
Брейдаблик
0'
0:1
35' Гол
Гюннлёйхссон Хёскульдур
41' Желтая карточка
Сванторссон Джейсон-Дади
51' Желтая карточка
Эйольфссон Гисли
57' Желтая карточка
Згуро Вангьел
59' Желтая карточка
Мазрекай Ментор
67' Желтая карточка
Гюннлёйхссон Хёскульдур
73' Желтая карточка
Муминович Дамир
81' Желтая карточка
Радич Сава
90' Вторая желтая карточка
Згуро Вангьел
90'+11

Ход матча

35'
0:1
Гюннлёйхссон Хёскульдур
41'
 
Сванторссон Джейсон-Дади
46'
Яхья Абдулхади
Малики Эдис
 
51'
 
Эйольфссон Гисли
57'
Згуро Вангьел
 
59'
Мазрекай Ментор
 
65'
 
Эйнарссон Виктор
Людвикссон Антон
67'
 
Гюннлёйхссон Хёскульдур
68'
 
Хлюнссон Агуст
Стейндорссон Кристинн
73'
 
Муминович Дамир
81'
Радич Сава
 
85'
Ярович Сенад
Мазрекай Ментор
 
90'
Згуро Вангьел
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 118
Струга Трим-Лум 59.3% (70)
X 28.8% (34)
Брейдаблик 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
95
Кьосевски
Ведран
6
Незири
Меджит
55
Радич
Сава
16
Криваньева
Бесарт
24
Малики
Эдис
33
Згуро
Вангьел
10
Бойку
Бесмир
28
Укпа
Хоган
11
Сабани
Буньямин
5
Мазрекай
Ментор
9
Ибраими
Бесарт
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
25
Ингварссон
Давид
13
Людвикссон
Антон
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
10
Стейндорссон
Кристинн
20
Ольсен
Клеминт
Струга Трим-Лум
3-4-2-1
Брейдаблик
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Струга Трим-Лум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ибраими Бесарт 6 (2) 1.2
Радески Марьян 3 0.6
Сабани Буньямин 0 0
Мазрекай Ментор 0 0
Згуро Вангьел 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 1

Карточки

Струга Трим-Лум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Згуро Вангьел 1 1
Сабани Буньямин 2 0
Таири Флямур 2 0
Бойку Бесмир 2 0
Радич Сава 2 0
Радески Марьян 0 1
Ибраими Бесарт 1 0
Кьосевски Ведран 1 0
Незири Меджит 1 0
Мазрекай Ментор 1 0
Криваньева Бесарт 1 0
Малики Эдис 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муминович Дамир 1 0
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 0
Эйольфссон Гисли 1 0
Сванторссон Джейсон-Дади 1 0

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Брейдаблик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Струга Трим-Лум
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
0
Струга Трим-Лум
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Брейдаблик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
1
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Струга Трим-Лум
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Струга Трим-Лум - Академия Пандев 1:2 Свифт Эсперанж - Струга Трим-Лум 2:1 Струга Трим-Лум - Свифт Эсперанж 3:1 Струга Трим-Лум - КФ Гостивари 2:0
Будучность Подгорица - Струга Трим-Лум 3:4 Струга Трим-Лум - Будучность Подгорица 1:0 Струга Трим-Лум - Жальгирис 1:2 Жальгирис - Струга Трим-Лум 0:0 Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Струга Трим-Лум - Силекс 3:0 Брегалница - Струга Трим-Лум 0:3 Струга Трим-Лум - Тиквеш 2:0 Струга Трим-Лум - Победа Прилеп 6:2 Скопье - Струга Трим-Лум 1:1 Струга Трим-Лум - Академия Пандев 3:1
Брейдаблик
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брейдаблик - Кеблавик 2:1 Брейдаблик - Зриньски 1:0 Акюрейри - Брейдаблик 1:1 Зриньски - Брейдаблик 6:2
Брейдаблик - КР Рейкьявик 3:4 Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Брейдаблик - Стьярнан 1:1 Брейдаблик - Копенгаген 0:2 Брейдаблик - Вестманнаэйяр 3:1 Брейдаблик - Шемрок Роверс 2:1 Фрам - Брейдаблик 0:1 Шемрок Роверс - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Филкир Рейкьявик 5:1 Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Будучность Подгорица - Брейдаблик 0:5 Тре Пенне - Брейдаблик 1:7 Копавогур ХК - Брейдаблик 5:2 Хабнарфьордюр - Брейдаблик 2:2 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:1 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2

Результаты матчей

Струга Трим-Лум
Брейдаблик

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Струга Трим-Лум
Брейдаблик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3
2.5
1
4
3.5

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 7 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 6 (3)
Омония Никосия Безус Роман 6 (1)
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 6 (1)
Ференцварош Траоре Адама VII 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Б-36 Эгильссон Магнус 4
Тобол Асранкулов Роман 4
ФКСБ Кирикеш Влад 1 2
Спартак Трнава Горосито Николас 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Jason Dadi Svanthorsson получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 118
    Струга Трим-Лум 59.3% (70)
    X 28.8% (34)
    Брейдаблик 11.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Струга Трим-Лум 0:1 Брейдаблик

    Исход игры
    Струга Трим-Лум
    59.3% (70)
    Ничья
    28.8% (34)
    Брейдаблик
    11.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.18% (53)
    Меньше
    51.82% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Струга Трим-Лум
    34.7% (41)
    1:1 Ничья
    22.9% (27)
    1:0 Струга Трим-Лум
    16.9% (20)
    1:2 Брейдаблик
    5.9% (7)
    2:0 Струга Трим-Лум
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Струга Трим-Лум
    2.5% (3)
    0:1 Брейдаблик
    2.5% (3)
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